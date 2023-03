Napoli, Spalletti respinge Guardiola: «Noi migliori? Vogliono farci cadere»

«È un grande risultato, ce lo godiamo con i tifosi» dice Luciano Spalletti, fresco di qualificazione ai quarti di Champions. «È fondamentale avere sempre l’atteggiamento di stasera: all’inizio non abbiamo avuto troppa qualità, ma non abbiamo nemmeno concesso niente. Siamo stati sempre lucidi con la testa. Se il Napoli non era mai arrivato ai Quarti, allora stasera abbiamo portato a casa un traguardo importantissimo.

«Le parole di Guardiola non mi rendono orgoglioso, è un giochino che conosco bene quello di mettere pressioni agli altri» ha detto Spalletti commentando le dichiarazioni dello spagnolo. «Non si può mettere il Napoli davanti al Manchester City: se spendono 900 milioni per fare la squadra e noi 9 è chiaro che sia un gioco per mettere pressioni a qualcuno e farlo cadere. Giocarcela in Champions? È giusto. Non ho preferenze per il sorteggio, a questi livelli non si può. Ci adatteremo.

«Osimhen sta facendo benissimo per la squadra, già contro l’Atalanta ci aveva aiutato, è essenziale per essere una grande squadra» ha continuato a Prime Spalletti: «L’Eintracht non ci ha sorpreso, ma all’inizio abbiamo perso qualche linea di passaggio ed è dipeso anche da loro. Ci eravamo un po’ adagiati per il risultato dell’andata, hanno provato di tutto per ribaltarla e in campo sono stati coerenti». Poi il messaggio ai tifosi: «Non andiamo in città ora a rovinare la festa. Andiamo a festeggiare senza provocazioni, bisogna pensare solo al Napoli».