Baldini, il fedelissimo di Spalletti: insieme dalla Roma alla Russia

Sono lì che sembrano due gocce d'acqua: Luciano Spalletti e Daniele Baldini. In realtà sono il primo allenatore del Napoli e il suo vice. Baldini ha sempre seguito Spalletti. Dal 2005 al 2009 è stato il collaboratore principale del tecnico di Certaldo. Spalletti poi, terminato l’incarico a Roma, trova l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo. Il tecnico è rimasto in Russia dal 2009 al 2014. Anche in quel caso, Baldini seguì Luciano. Dopo quasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati