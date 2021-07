Spalletti si prende il Napoli: primo incontro con i calciatori

Prima vera giornata di raduno per il Napoli a lTraining Center di Castel Volturno. La squadra azzurra - dopo i tamponi anti-covid svolti nel pomeriggio di ieri - ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra prima del leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1 del centro tecnico.

I convocati della prima parte del ritiro hanno incontrato per la prima volta sul campo Luciano Spalletti. Domani stesso programma previsto per gli azzurri a Castel Volturno, prima della partenza prevista per giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole.