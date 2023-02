Scudetto Napoli, la cavalcata per una “banda” di bravi ragazzi

Quasi sette anni fa, dopo un'eliminazione dalla Coppa Italia, Aurelio De Laurentiis ordinò all'allenatore Rafa Benitez di portare il Napoli in ritiro a tempo indeterminato. E spiegò perché: «Napoli è una città bellissima ma piena di distrazioni per questi ragazzi e il successo si basa sulla disciplina». Quell'episodio della primavera 2015 ci è tornato in mente in questi giorni felici per il Napoli e la sua gente. La squadra di Spalletti ci appare come una “banda” di bravi ragazzi. Mai un gossip raccolto su questo o quel giocatore, mai uno spiffero strano all'interno dello spogliatoio. Effetto degli ottimi risultati, certo. Ma anche della disciplina che è stata, quasi naturalmente, imposta da Spalletti e ovviamente dalla società.

L'allenatore e i suoi ragazzi sono riservati. Si vedono raramente in giro per la città. Non si lasciano distrarre dalla città e dall'entusiasmo che in altre circostanze ha giocato brutti scherzi. Ad esempio a fine aprile del 2018, dopo la vittoria in casa della Juve firmata dal colpo di testa di Koulibaly. Ecco, in quella settimana - prima della trasferta a Firenze - sarebbe stato magari opportuno accompagnare la squadra lontano da Napoli perché i tifosi già immaginavano il sorpasso. Come andò a finire è a tutti noto ma alla teoria dello scudetto perso in albergo, esposta da Sarri, ci rifiutiamo di credere. Il Napoli arrivò svuotato a un appuntamento cruciale per il destino della sua stagione e crollò, proprio perché i giocatori si erano lasciati influenzare da quell'atmosfera di festa.

Questo Napoli è una “banda” sana. E perciò vincente.