Il Napoli di Spalletti è un bunker: quali sono le squadre imbattute in Ue?

9 vittorie e un solo pareggio. Il Napoli di Luciano Spalletti torna a correre e a vincere dopo il pareggio della scorsa domenica in casa della Roma. Con il Bologna Insigne e compagni hanno trovato la nona vittoria su dieci gare in stagione eguagliando la partenza sprint - migliore di sempre - dell'anno 2017/18 ma soprattutto hanno mantenuto ancora l'imbattibilità, conservata in campionato.

Sono solo quattro le squadre nei maggiori campionati europei che non hanno ancora conosciuto il sapore della sconfitta in campionato. Dopo il Napoli c'è il Milan, che ha collezionato esattamente gli stessi risultati della squadra azzurra, con cui condivide la testa della classifica in Serie A. Poi ci si sposta in Premier League: non è al primo posto (ma al secondo) il Liverpool di Klopp che insegue il Chelsea ma da ancora imbattuto in campionato, con sei vittorie e tre pareggi. Insegue in classifica anche la sorpresa dell'anno in Germania: il Friburgo spera di poter alimentare il sogno Champions League grazie alla sua imbattibilità, con le cinque vittorie e i quattro pareggi collezionati fin qui.