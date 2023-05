Un giro in Vespa speciale per Marco Ferrigno, il noto artista presepiale napoletano che ha pubblicato sui social una foto in sella insieme con Luciano Spalletti. «...all'improvviso vedi l'allenatore in strada che ti chiede un passaggio. Mister io te lo do un passaggio, ma tu vedi come rimanere a Napoli» scherza sui social Ferrigno.