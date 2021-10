Napoli, con Spalletti sei un rullo: 10 su 11 seconda volta nella storia

Un rullo compressore il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra vince - soffrendo - anche nel derby campano con la Salernitana e si prende la decima vittoria in campionato: come riportato da Opta Italia, soltanto per la seconda volta il club azzurro ha vinto 10 delle prime 11 gare stagionali nella sua storia in Serie A.

La prima nel 2017/18, nella gestione Sarri con i 91 punti finali.

LEGGI ANCHE Osimhen, il report dopo l'infortunio: potrà tornare in campo tra 10 giorni