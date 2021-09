Napoli, Spartak ancora bestia nera: non basta Osimhen, azzurri ko 3-2

Altro che vendicare l'eliminazione maradoniana in Coppa dei Campioni: il Napoli cade in casa contro lo Spartak Mosca per 2-3. Il Napoli perfetto in Serie A, cade dunque in Europa League. A parziale discolpa degli azzurri l'aver giocato in dieci uomini per gran parte della gara a causa dell'espulsione di Mario Rui al 30'.

Il Napoli parte fortissimo e dopo 12 secondi è già in vantaggio con Elmas abilissimo a sfruttare una incertezza del portiere russo: 1-0. Gli azzurri non si accontententano e ci provano ancora con grande entusiasmo. Petagna va vicinissimo al raddoppio ma lo Spartak se la cava. Quindi è Di Lorenzo a far soffrire i russi in bambola. Piano piano però gli uomini in maglia rossa si riassettano e prendono coraggio. Mario Rui si fa espellere per un fallaccio su Moses, dopo l'intervento del Var. Il Napoli però si compatta e con Zielinski fallisce l'occasione del 2-0. Spalletti corre ai riapari e fa entrare Malcuit per Insigne: occorre sacrificio. Ma al 49' arriva la frittata: fallo di Politano e rigore per lo Spartak. Ma l'arbitro va al Var e annulla la decisione. Strenuamente gli azzurri difendono il vantaggio alla fine di un rocambolesco primo tempo.

Nella ripresa Osimhen e Anguissa subito, per Petagna e Zielinski. I russi continuano ad attaccare, il Napoli prova a difendersi con ordine. Ma al 54' la capitolazione: confusione in area e Promes che la mette in rete per il pari. Gli azzurri soffrono tanto, tensione per un fallo di Caufriez su Osimhen; furia di Koulibaly che si becca il giallo. Al 66' un gol bellissimo di Manolas di testa ma è tutto annullato per off-side. Spalletti fa entrare quindi Lozano per Politano. Spartak ancora arrembante e Napoli in trincea. E all'80' dal limite dell'area il neo entrato Ignatov segna il 2-1. Ultimi 10 minuti, dentro Ounas. Doppio giallo per Caufriez e rosso. Il Napoli potrebbe approfittarne ma è lo Spartak a dilagare: 1-3 in contropiede ancora con Promes. Al 90' però il Napoli accorcia con Osimhen imbeccato da Di Lorenzo: 2-3. Fabian ci prova all'ultimo secondo ma la palla non entra e arriva la prima sconfitta azzurra.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 21 Politano, 37 Petagna, 24 Insigne.

A disposizione: 16 Idasiak, 25 Ospina, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, , 13 Rrahmani, 14 Mertens, , 99 Anguissa, 11 Lozano, 33 Ounas, 9 Osimhen, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3)

98 Maksimenko; 3 Caufriez, 2 Gigot, 14 Dzhikiya; 8 Moses, 18 Umyarov, 68 Litvinov, 6 Ayrton; 10 Bakaev, 9 Ponce, 24 Promes.

A disposizione: 32 Rebrov, 57 Selikhov, 7 Sobolev, 17 Lomovitski, 22 Ignatov, 38 Eschenko, 56 Gaponov. All. Rui Vitoria.

Arbitro: Kruzliak (Slovenia).