Napoli-Spartak Mosca, la clip social dei russi con il cardinale Voiello

Manca pochissimo alla partita tra Napoli e Spartak Mosca, secondo turno del girone di Europa League, per i russi una partita importante presentata anche grazie a The young Pope, famosa serie tv Sky che è stata trasmessa anche in Russia. Tra i personaggi principali il Cardinale Voiello, interpretato da Silvio Orlando, appassionato tifoso azzurro che è stato usato proprio dallo Spartak per la presentazione social del match dello stadio Maradona di stasera.