Napoli-Spartak Mosca, i convocati: Spalletti ritrova Mertens e Demme

Qualche certezza in più in vista dell’Europa: Luciano Spalletti alleggerisce il peso dell’infermeria azzurra e ritrova nuovi volti anche contro lo Spartak Mosca. Confermata la presenza di Dries Mertens e Diego Demme, per la prima volta convocati anche in Europa League quest’anno, così come di Alex Meret. Tutti cercano minuti importanti dopo le settimane trascorse ai box.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski:

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.