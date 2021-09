Napoli-Spartak Mosca, Spalletti: live la conferenza stampa della vigilia

Ci siamo! È la vigilia di Napoli-Spartak Mosca e l'allenatore Luciano Spalletti e il capitano Lorenzo Insigne sono pronti per la tradizionale conferenza stampa della vigilia.

Gli obiettivi del Napoli

«Vogliamo dare continuità a quanto fatto fin qui. Le cinque sostituzioni hanno allungato la vita a una partita di calcio: se prima due gol di scarto erano abbastanza, ora ne devi fare almeno tre. Nell’ultima partita potevamo fare di più, ne ho parlato con la squadra».

Il calcio in Italia

«La Serie A sta cambiando? È grazie al lavoro degli allenatori giovani che ci sono, si prova ad avvicinarsi al resto del calcio europeo».

Le condizioni dei singoli

«Lozano è stato in ritardo di condizione a causa del brutto infortunio, ma ora lo vedo motivato e sorridente. Napoli è l’ambiente adatto per calciatori come lui e Osimhen».

Il recupero degli infortunati

«Chi veniva da infortuni ora sta bene, è stato fatto un lavoro mirato con Sinatti e c’è stata grande disponibilità dei calciatori. Domani sono tutti pronti: ci dispiace aver lasciato fuori dalla lista Ghoulam, in quel momento era infortunato e abbiamo dovuto. Ma se non abbiamo preso un terzino sinistro sul mercato è perché sapevamo che ci sarebbe stato Faouzi, è uno di quelli detta i ritmi del gruppo».

Il pubblico di Napoli

«Napoli e il Napoli stanno benissimo insieme: il contatto diretto con i tifosi ci regala sensazioni uniche. Ma anche quando sono entrato al Maradona senza tifosi si sentiva il rumore dei napoletani che vogliono bene alla squadra».