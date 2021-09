Spalletti tira le orecchie al Napoli: «Siamo stati troppo confusionari»

Non fa drammi Luciano Spalletti, ma tira le orecchie al suo Napoli. «Quando siamo tornati dieci contro dieci pensavo di riprendere la partita, invece abbiamo continuato a giocare in maniera un po’ confusionaria, senza andare a scegliere e a cercare di riagguantare il risultato» ha detto a fine match. «Abbiamo fatto un po’ di confusione, se avessimo fatto girare la palla come da squadra in parità numerica avremmo fatto diversamente. Sull’1-3 è diventato tutto più difficile».

«La gestione della sconfitta diventa facile, ho già perso in carriera» continua Spalletti a Sky. «Quando ti abitui a vincere e sei sconfitto, i calciatori rientrano a testa bassa. Non è stata una partita disastrosa, ci è capitato il pallone del 2-0 e magari cambiava tutto. Poi in dieci non abbiamo fatto benissimo, sono stati bravi loro a sfruttare gli esterni».