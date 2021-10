Napoli, Osimhen e Anguissa in coro: «Rialzamoci, non importa questo ko»

«Restiamo uniti come una squadra, non importa il risultato. Torneremo a vincere» le parole di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano protagonista in ogni caso contro lo Spartak Mosca nel secondo tempo. Il suo gol non è bastato a portare via un punto dal match contro i russi, ma ha confermato il suo settembre da record. Sulla stessa scia anche il compagno Koulibaly: «Forza ragazzi! Ci rifaremo».

E sui social si è fatto sentire anche Frank Anguissa: «Il calcio può essere crudele e ingiusto a volte, ma ora dobbiamo imparare dai nostri errori, non trovare scuse e tornare più forti. Grazie ai nostri tifosi per averci sostenuto fino alla fine!» le parole del centrocampista azzurro. «Una serata storta che complica un po’ il cammino europeo. Ma la strada è ancora lunga e abbiamo tutto quello che serve per recuperare» ha concluso Politano.