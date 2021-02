565 milioni di euro. Una cifra enorme, messa insieme nelle ultime dieci sessioni di mercato possibili. Il Napoli è tra le big d'Europa per somme investite ma anche al 19° posto della classifica europea tra le squadre con il peggior passivo di mercato. Come rivelato dall'ultimo studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) gli azzurri portano avanti un passivo di -162 milioni dal 2015 ad oggi, tra i più pesanti nei campionato più importanti del continente.

A fronte dei 565 milioni investiti, il club di De Laurentiis ha incassato fin qui 403 milioni. Sul podio della speciale classifica europea ci sono i due club di Manchester: il City (-611 milioni) di Guardiola e lo United (-560 milioni) comandano il ranking dei passivi viste le somme investite. Il primo club italiano è l'Inter (-384), seguono Milan (-291) e Juventus (-249). In controtendenza i numeri di Lille e Monaco: i due club francesi chiudono con +235 milioni (decisive le cessioni di Pepé e Osimhen) e +202 milioni. Il primo club in attivo in Italia è la Sampdoria (+147) poi l'Atalanta (+137 milioni).

