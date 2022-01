Napoli, il sogno scudetto e l'amara classifica degli spettatori

Salito al secondo posto in classifica dopo la vittoria sulla Salernitana, il Napoli è invece “bloccato” al quarto posto nella graduatoria degli spettatori in serie A, come si evince dai dati pubblicati dl sito Transfermarkt.

Roma, Milan e Inter hanno la media spettatori più alta. Il Napoli è quarto, con una media di 22.650, quasi 14mila in meno dell'Inter. Nelle ultime due partite interne il club azzurro, che non fornisce dati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati