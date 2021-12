Napoli-Spezia 0-1: terzo ko in casa, Inter e Milan ringraziano e allungano

Il Napoli inciampa sullo Spezia ospite al Maradona e perde la sfida della diciannovesima giornata di Serie A per 0-1, con autogol di Juan Jesus al 38' del primo tempo. Terzo posto in classifica a 39 punti, tre di distanza dal Milan finora appaiato e 7 dall'Inter campione d'inverno.

Zielinski subito pericoloso in avvio, calcia male ma primi applausi. Lo Spezia risponde con Manaj di testa che spaventa Ospina. Dopodiché il match subisce una flessione, ci prova solo Politano al 26', esterno della rete. La nuova occasione è per Mertens al 34' ma la palla è fuori. Ma al 37' la frittata: punizione per lo Spezia e clamoroso autogol di testa di Juan Jesus. Il Napoli non riesce a rialzarsi e termina così un deprimente primo tempo.

Nella ripresa subito dentro Petagna per un non convincente Mertens. Ci prova Lozano ma la palla non entra. ​Poco dopo il messicano segna ma c'è fuorigioco di Politano. Bastoni, però, va vicino al 2-0. Serve una scossa. Ci prova Petagna che va in gol di testa ma fa fallo. Dopodiché è Lozano a sprecare un gol già fatto a porta vuota. Niente da fare, nulla accade e allora ecco Ounas per Zielinski. Entra Elmas per Lobotka. Entrano Ghoulam e Demme, il match va verso gli sgoccioli. Ci prova Anguissa ma Provedel para. Al 94' Elmas colpisce la traversa di testa. Scorre via il recupero e arriva la terza sconfitta consecutiva in casa.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka; 21 Politano, 20 Zielinski, 11 Lozano; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Spezia (3-5-2)

94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou; 11 Gyasi, 25 Maggiore, 14 Kiwior, 20 Bastoni, 13 Reca; 33 Agudelo, 9 Manaj.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 8 Kovalenko, 15 Hristov, 18 Nzola, 19 Colley, 21 Ferrer, 22 Antiste, 31 Sher, 39 Nguiamba, 44 Strelec. All. Thiago Motta.

Arbitro: Massimi di Termoli.