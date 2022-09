Napoli-Spezia, curve a 30 euro e stop alla campagna abbonamenti

Saranno in vendita da domani i biglietti per Napoli-Spezia, prossimo turno di campionato casalingo in programma sabato alle ore 15 al Maradona di Fuorigrotta. Una sfida da non fallire per gli azzurri che vogliono continuare la corsa in vetta: il club si augura di poter assistere ancora a uno stadio pieno ma i prezzi non scendono rispetto alle precedenti gare di campionato: curve superiori a 30 euro, servono invece 40 euro per i distinti superiori. Al momento, gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

Il Napoli ha anche comunicato attraverso i propri canali ufficiali che la campagna abbonamenti terminerà sabato 10 settembre alle ore 15, proprio in concomitanza con l’inizio di Napoli-Spezia.