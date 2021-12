Napoli-Spezia, Spalletti vuole i 3 punti: «Giro di boa, non so se essere contento»

La vittoria di San Siro contro il Milan è già un ricordo. Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo e per chiudere al meglio il suo 2021 dovrà avere la meglio di uno Spezia in difficoltà come quello di Thiago Motta. Domani sera al Maradona l'ultimo capitolo dell'anno solare napoletano contro i liguri, per dare continuità al successo di domenica sera contro i rossoneri.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Il poker scudetto al giro di boa: Inter schiacciasassi, ma il Napoli... IL NOTIZIARIO Napoli, Fabian non ce la fa: lo spagnolo torna nel 2022 IL FOCUS Napoli, Petagna è un gigante: ​se il gol non è tutto...

LEGGI ANCHE Osimhen, maschera per ripartire: il bomber nigeriano punta il 2022

Un Mario Rui in più ma un Insigne in meno: il capitano del Napoli non ci sarà nemmeno contro lo Spezia a causa della positività al covid riscontrata proprio in queste ore. L'azzurro è in isolamento domiciliare con sintomi lievi e salterà la seconda gara di fila del suo campionato. Spalletti ritrova Mario Rui sulla sinistra, ancora out Fabian Ruiz e Koulibaly anche per l'ultimo match dell'anno.

«È un dispiacere non avere a disposizione Insigne - ha esordito l'allenatore azzurro -. Speriamo migliori la situazione di tutto il Paese ma sappiamo che c’è il rischio possa succedere. Abbiamo l’obbligo di fare punti, ci sono partite che passano e non passeranno più. Domani avremo una gara difficile, dobbiamo continuare il nostro percorso e fare finta che da San Siro non siamo mai andati via. Conosco bene La Spezia, è nel mio cuore, so quanta passione hanno per la squadra. Ci dispiace per chi resterà a casa, ma chi giocherà sa quale dovrà essere il suo comportamento in campo».

«Coppa d’Africa? Io faccio un altro lavoro, non sono nelle Istituzioni. È un periodo delicato, la Coppa mette a rischio sicuramente tutti quelli che saranno coinvolti. Per me è un “mostro invisibile”, non vedere in spogliatoio Koulibaly e Osimhen sarà un problema. Si spera nel buon senso di tutti».



«Quando ci sono tante partite ravvicinate, bisogna prendersi il giusto tempo per decidere la formazione. L’allenamento di questa mattina mi dà fiducia per domani sera ma vedremo stasera in ritiro come staranno tutti».

«Siamo al giro di boa, non so se essere contento o meno. Mi danno un po’ fastidio i punti persi, scenderei sempre in campo affamato come la prima volta. Voglio vincere le prossime: ogni mattina i tifosi che incontro mi lasciano qualcosa e contribuiscono alla nostra ambizione».

«​Il fuorigioco di Milano per qualcuno è stato particolare, a caldo ha lasciato qualche dubbio. Ma a freddo tutti, anche l’AIA, si sono espressi in maniera unanime. Se qualcuno vuole pensarla diversamente, è una sua scelta».

«Lobotka è un bravo ragazzo. Nella mia carriera ho sempre avuto grandi registi, quelli che fanno girare la squadra e lui è tra questi. Fa star bene tutta la squadra».

«Abbiamo l’obbligo di vincere domani. Le sconfitte creano anche una reazione nei calciatori, sono fiducioso per la partita con lo Spezia, voglio vedere reazioni dal primo minuto. Dobbiamo fare qualcosa di importante anche per i tifosi».

«Il campionato lo vogliamo vincere tutte. Noi l’anti-Inter? No, non siamo “anti” di nessuno, noi vogliamo far vedere la nostra bellezza, giocare il nostro calcio e poi in fondo vedremo cosa succederà».