Lo Spezia di Italiano matricola terribile in serie A. Girone di andata al di sopra delle aspettative per i risultati e per le prestazioni fornite dalla squadra neo promossa, capace di centrare grandi imprese contro avversari più blasonati, prima fra tutte proprio quella al "Maradona" contro il Napoli, un successo per 2-1 firmato in rimonta e in inferiorità numerica.

Il modulo 4-3-3

Questo è il modulo al quale si affida il tecnico Italiano. Lo Spezia è una squadra che riesce a mantenersi compatta e a giocare con grande intensità sfruttando poi la qualità di alcuni uomini in attacco e a centrocampo, primo tra tutti Ricci, il regista della squadra, il playmaker che gioca davanti alla difesa e tocca un'infinità di palloni in partita.

L'esperto Galabinov

In attacco sono indisponibili Piccoli e Nzola (tra gli altri mancheranno anche il neoacquisto Saponara e Pobega, autore del gol vittoria nel match di campionato al Maradona) e il centravanti contro il Napoli sarà Galabinov, attaccante esperto il bulgaro, 32 anni, che in cinque partite di campionato ha messo a segno tre gol. Un buon avvio di stagione, poi è stato frenato a lungo da un infortunio: domani sera nel match dei quarti di finale di coppa Italia sarà lui il perno centrale del tridente con i due esterni Gyasi e Agudelo, tutti e due pericolosi nei tagli e negli inserimenti in zona tiro

La difesa

Terzi è il leader del reparto, il più esperto, difensore centrale, il capitano, 36 anni, che ha giocato ben 15 partite di campionato realizzando anche un gol. Il reparto difensivo ruota innanzitutto intorno a lui, punto di forza è anche il portiere Provedel, spesso autore in questa stagione di interventi decisivi, anche se domani sera al Maradona in porta ci sarà Zoet. Bastoni è l'esterno sinistro sinistro, altro elemento interessante, buona qualità tecnica e affidabilità sia in copertura che nella fase di spinta sulla fascia.

