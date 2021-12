Napoli-Spezia, il cuore di Spalletti: «Mertens in campo per guidarci»

Napoli-Spezia è anche la partita di Luciano Spalletti, che ha vestito la maglia dei liguri da calciatore. «Incontro tanti amici con cui ho condiviso pezzi della mia carriera e della mia vita» ha detto l’allenatore azzurro prima del match. In avanti, il toscano ha scelto di rilanciare Mertens: «Dries ha più esperienza di tutti in squadra, sa meglio degli altri cosa significhi ripartire da zero ogni partita quando devi dimostrare qualcosa».

Ai microfoni di Dazn ha parlato anche Eljif Elmas, protagonista nella notte di successo a San Siro contro il Milan la scorsa domenica. «Dobbiamo fare ancora meglio che a Milano: stasera c’è una partita importante e anche difficile per noi, ma è l’ultima gara dell’anno e non possiamo non portare punti a casa» ha detto il macedone.