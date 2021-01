Cerca continuità, il Napoli di Gattuso. Dopo la roboante vittoria di Cagliari (4-1), gli azzurri sono a caccia della prima vittoria dell'anno allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia di Italiano, nell'ultima giornata battuto in casa dal Verona.

LA PARTITA IN DIRETTA

Pronti via e Lozano scappa subito sulla fascia destra: il cross per Insigne è perfetto, l'errore del capitano azzurro clamoroso a tu per tu con Provedel. Due minuti dopo ci prova anche Politano, solito movimento da destra al centro e sinistro deviato in corner da Maggiore. Al tabellino si iscrive anche Bakayoko, botta da fuori e palla in angolo.

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 21 Politano 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 7 Elmas, 18 Llorente, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3)

94 Provedel; 69 Vignali, 34 Ismajli, 19 Terzi, 5 Marchizza; 27 Deiola, 10 Agoume, 25 Maggiore; 80 Agudelo, 18 Nzola, 17 Farias.

A disposizione: 12 Krapikas, 77 Rafael, 3 Ramos, 11 Gyasi, 21 Ferrer, 26 Pobega, 28 Erlic, 11 Gyasi, 91 Piccoli. All. Italiano.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Ultimo aggiornamento: 18:09

