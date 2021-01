Il Napoli campione uscente della Coppa Italia affronta allo stadio Maradona lo Spezia, la matricola terribile di Italiano che in campionato ha già espugnato Fuorigrotta addirittura in inferiorità numerica. Reduci dalla pesante sconfitta in campionato in casa del Verona (3-1), gli azzurri cercano riscatto e prenotano la doppia semifinale con l'Atalanta.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 23 Hysaj, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 11 Lozano, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 5 Bakayoko, 9 Osimhen, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3)

12 Krapikas; 69 Vignali, 19 Terzi, 34 Ismajli, 39 Dell'Orco; 4 Acampora, 8 Ricci, 24 Estevez; 11 Gyasi, 9 Galabinov, 31 Verde.

A disposizione: 1 Zoet, 77 Rafael, 3 Ramos, 5 Marchizza, 10 Agoume, 17 Farias, 20 Bastoni, 22 Chabot, 25 Maggiore, 28 Erlic, 80 Agudelo, 88 Leo Sena. All. Italiano.

ARBITRO: Fourneau di Roma.

