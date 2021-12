Napoli, Fabian non ce la fa: lo spagnolo torna nel 2022

L'ultimo dubbio, ora, è stato risolto. Fabian Ruiz non si rivedrà in campo nel 2021 con la maglia del Napoli, lo spagnolo azzurro tornetà a disposizione di Luciano Spalletti solo il prossimo anno, con l'allenatore toscano che spera di riaverlo a disposizione almeno per la sfida alla Juventus del prossimo 6 gennaio, primo march del 2022 per gli azzurri.

Anche questa mattina al Konami Center, infatti, lo spagnolo e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato in campo, lontano dal gruppo di lavoro a disposizione di Spalletti. Assente Insigne per un tampone antigenico dubbio che il club sta approfondendo. Anche per Osimhen lavoro personalizzato in campo con la nuova mascherina che dovrà indossare per proteggersi dall'infortunio al volto.