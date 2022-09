Juan Jesus non si accontenta: «Possiamo fare molto meglio»

Dal primo minuto, Juan Jesus ha saputo gestire la difesa del Napoli, che tiene ancora salva la porta. «Sono stati tre punti importantissimi per la classifica, quando non subisci gol poi è ancora più bello» ha detto il brasiliano a fine partita. «Ora dobbiamo subito recuperare le energie per la Champions, quando vinci recuperi più in fretta. L'anno scorso avevamo perso questa partita, dobbiamo migliorare ancora».

Migliorare ancora, questa la ricetta di Juan Jesus. «La nostra squadra è forte, può fare ancora meglio» ha aggiunto a Dazn «Lo Spezia ci ha messo in difficoltà, è una loro scelta giocare così, non è bello per il calcio e per i tifosi, ma noi dobbiamo essere più bravi ad affrontare queste squadre. Abbiamo sprecato troppo oggi. Con il Liverpool siamo stati bravi a sfruttar ei loro spazi».

Parla da leader, JJ: «Qui sono il più grande del gruppo, devo fare da esempio per i più giovani, ma non è un problema: i nuovi cresceranno».