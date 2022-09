Napoli-Spezia, il rammarico di Gotti: «E c'era anche un rigore per noi»

«Ci abbiamo provato fino alla fine a portare a casa punti, ma nell'azione del gol non ci siamo arrivati» ammette Luca Gotti, allenatore dello Spezia che sperava di poter allungare la striscia positiva a Napoli. «Quando la perdi così alla fine l'amaro in bocca è ancora più grande. Ci è mancata lucidità per far male quando potevamo ma il Napoli è una grande squadra che ti mette in difficoltà. E anche la temperatura oggi non ha aiutato le nostre energie. In alcuni momenti ci abbiamo provato a palleggiare come loro».

«Siamo alla sesta partita della stagione, dobbiamo portare avanti la mentalità vista oggi: giocarsela contro qualsiasi avversario» ha continuato Gotti a Dazn «Ci siamo riusciti per quasi 90 minuti. Forse c'era anche un episodio dubbio per noi sul risultato di 0-0 che poteva essere rigore. Anche nell'ultima partita forse poteva esserci un rigore per noi ma gli arbitri hanno cambiato registro rispetto allo scorso anno e io sono d'accordo con loro. Sono contento di quanto abbiamo fatto in campo».