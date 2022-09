Napoli, Spalletti non vuole cali: «Lo Spezia vale come il Liverpool»

Due giorni dopo la grande impresa di Champions, Luciano Spalletti torna a parlare per presentare il match di domani con lo Spezia, meno affascinante ma non per questo meno importante.

Il ritorno in campo

«Napoli-Spezia vale quanto Napoli-Liverpool, ci indicherà il nostro obiettivo: servirà concentrazione senza pensare all’avversario per farsi bello. Il nostro obiettivo è vincere le partite al di là dei nomi degli avversari. Saper vincere una partita significa far bene per 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti e avere ambizioni bisogna fare le cose corrette sempre durante l’anno».

L'infortunio di Osimhen

«Mi dispiace non avere a disposizione Osimhen, ma può capitare, abbiamo giocatori che possono sostituirlo. Giocherà Simeone o Raspadori, devo capire domani perché ho avuto poco tempo. Stanno bene entrambi, chiunque giocherà farà bene».

Il confronto con Gotti

«Stimo molto Gotti, lo conosco bene, so che persona è e che allenatore è. Le sue squadre impostano bene e sanno ripartire a tutta fascia. Non so come la preparerà contro di noi, ma noi dobbiamo sapere che la sconfitta con lo Spezia dell’anno scorso può ricapitare se non siamo bravi in campo. Puoi avere in mano la partita ma basta una sola occasione per perderla, non dobbiamo concedere nemmeno quella. Ci sono in palio tre punti fondamentali, anche senza i riflettori della Champions addosso».

La chiave tattica

«Mi aspetto un Napoli sfrontato sempre: vogliamo seminare un carattere per raccogliere un destino a fine stagione. Le prossime partite ci diranno se ne siamo capaci. Col Barcellona un anno fa abbiamo provato la stessa gara fatta con il Liverpool, ma abbiamo preso gol dopo pochi minuti. Stavolta ci abbiamo riprovato aggredendo alti, creando occasioni e mostrando qualità importanti. Noi abbiamo chiaro il nostro percorso da fare, dobbiamo vedere se ci riusciremo».

Il modulo

«Per la rosa che ho, possiamo giocare 4-2-3-1 anche con Zielinski o Elmas e giocare 4-3-3 anche con Raspadori e Simeone. Si tratta di passare da quel sistema lì e poi modificarlo in corsa. Ndombelé può fare il mediano o anche la mezz’ala, gli si può chiedere entrambe le cose. Sta molto meglio fisicamente, è dentro il gruppo e accetta le decisioni. Ci sta mostrando le sue qualità in allenamento».

La forza del centrocampo

«Il centrocampo ha fatto una grande partita, dai loro piedi passano quasi tutte le situazioni di gioco. Su Zielinski non ho mai avuto dubbi, ha sempre avuto qualità, tirarlo dieci metri indietro in campo gli ha fatto bene, ha più raggio d’azione per far male con i suoi inserimenti».

La scelta del rigorista

«Io posso intervenire, ma se si mettono d’accordo da soli diventa meglio, in base anche ai momenti della partita. Osimhen era sicuro di volerlo battere, quando il calciatore è così convinto non puoi dirgli no. Raspadori e Simeone sono due grandi rigoristi».

Il turnover dei portieri

«È un piacere avere in squadra Sirigu, è uno che tiene tutti sulla corda. Mi avete sempre detto che facevo confusione con Meret e Ospina, adesso lasciamo in pace Meret e diamogli continuità».

L'euforia dell'ambiente

«Siamo contentissimi di quanto fatto mercoledì. Non voglio buttare acqua sul fuoco per nascondere le potenzialità della squadra ma domani gli avversari avranno la maglia bianca e non rossa, e un atteggiamento differente dal Liverpool. Dovremo adattarci alla partita, al clima diverso rispetto alla Champions. Diciamo di dover avere una costanza di rendimento, domani possiamo dimostrarlo».

Le lacrime di Simeone

«Abbiamo schierato una squadra giovane proprio perché vogliamo una squadra che si diverta in campo e cerchi quei momenti che ha vissuto. Fa bene a lui ma anche al calcio sapere che se insegui i tuoi sogni puoi raggiungerli».

I giovani

«Ho fatto esordire Zerbin in Champions ma anche Gaetano ha la stessa qualità straordinaria e ci farà comodo. Ci hanno chiesto entrambi sul mercato ma abbiamo deciso di tenerli perché vogliamo puntare su entrambi. Sarà difficile per loro non avere continuità di minuti, ma quando si ha la loro età bisogna prendere tutte le occasioni, come ha fatto Zerbin, senza farsi intimorire dal Liverpool».

La morte della Regina

«Rangers-Napoli? Non abbiamo avuto comunicazioni dall’Uefa, quindi sappiamo di dover giocare martedì. Se ci saranno novità, allora cambieremo piani. La partita che ci dirà chi siamo la giocheremo da qui a giugno. Per ora siamo sulla strada giusta, ma il vero Napoli non l’abbiamo ancora visto».

Il pubblico di Napoli

«Spero che domani la squadra sappia offrire nuovamente al pubblico un grande spettacolo. Sognavo di vedere un Maradona come quello di mercoledì, uno stadio innamorato della squadra. L’entusiasmo e la passione dei tifosi può servire molto a una squadra come la nostra».