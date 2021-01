«Entrare al Maradona sarà una grande emozione, quando abbiamo visto il calendario sapevamo che quello di Napoli è uno stadio bellissimo e non vedevamo l’ora». Così parla Stefano Chisoli, presidente dello Spezia prossimo avversario degli azzurri. «Nelle ultime settimane sono mancati i risultati, perché le prestazioni sono sempre buone. Siamo convinti che andando avanti per questa strada riusciremo a dire la nostra. Saranno importanti le prossime partite. Da mercoledì faremo il massimo».

Una sfida che potrebbe essere un assist per il mercato. «Malcuit mi piacerebbe? Sicuramente» ha confessato il patron dei liguri a Radio Punto Nuovo. «È un giocatore forte e in squadre come il Napoli ci sono tanti giocatori di qualità che non trovano spazio. Vedremo un po’ quello che accadrà in questo mercato».

