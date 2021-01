Non la serata migliore per Rino Gattuso. Il Napoli crolla inaspettatamente allo Stadio Maradona contro lo Spezia dopo una partita piena di occasioni sprecate. «Non so se è una questione di cattiveria sotto porto. È difficile parlare di questa partita, ma bisogna capire perché succedono queste cose. La nostra è una squadra che crea tanto, siamo i primi in Europa ma ci portiamo questo problema da tempo» ha detto l'allenatore azzurro.

«Ci mancano Osimhen e Mertens, è vero, ma siamo troppo nervosi e certe volte compromettiamo le partite per nostri errori» ha detto Gattuso a Dazn. «Alla prima difficoltà facciamo errori di valutazione. Ma non penso sia solo sfortuna, forse è anche un problema mio, non sono in grado di far capire ai miei calciatori come si può fare gol. Stiamo buttando via delle partite incredibili quest'anno, l'ho detto alla squadra, è colpa di tutti. Non dobbiamo deprimerci ora, altrimenti diventa tutto difficile. Le partite che abbiamo perso si somigliano tutte. Oggi lo Spezia non ha fatto niente, ma abbiamo fatto tutto da soli».

