Una vera e propria impresa per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che torna a vincere un mese e mezzo dopo l'ultima volta. «Abbiamo fatto una brutta prestazione ma portiamo a casa punti. Il contrario di quanto fatto fino a qui. Forse abbiamo fatto la peggiore partita della stagione ma ci prendiamo questi tre punti perché ci servivano come il pane» ha detto subito l'allenatore dei liguri.

«In inferiorità numerica si va sempre in difficoltà a questi livelli, l'idea nostra era far male anche in dieci uomini. Faccio i complimenti alla squadra, non era facile dopo il primo tempo giocato» ha continuato Italiano ai microfoni di Dazn. «Sono rimasto contentissimo e sorpreso dalla reazione dei miei calciatori. Il campionato è ancora lunga, ma ora abbiamo più entusiasmo. Nzola ha margini importanti di crescita: ha fisicità, qualità, è al primo anno di Serie A e sono felice della sua prestazione».

