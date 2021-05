Napoli a La Spezia con Ospina: tutto il gruppo negativo al covid

Il Napoli può sorridere. Dopo la positività al covid di Nikola Maksimovic, il resto del gruppo azzurro sembra non aver sofferto conseguenze per il contatto con il compagno serbo. Dopo la negatività estesa del gruppo dello scorso mercoledì, anche i tamponi effettuati questa mattina al centro tecnico di Castelvolturno non hanno evidenziato nuove positività.

Un sospiro di sollievo quindi per Gennaro Gattuso, L’allenatore del Napoli che si era ritrovato senza mezza difesa centrale per il caso Maksimovic e per l’infortunio muscolare di Koulibaly. Il gruppo azzurro è partito oggi per La Spezia dove domani affronterà in anticipo la squadra di Italiano. Anche Ospina, perfettamente recuperato, è stato convocato dall'allenatore azzurro.