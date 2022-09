Napoli-Spezia, 35 mila spettatori al Maradona per battere il tabù

Gli stadi tornati a essere un trionfo di insulti e volgarità, tra cori contro gli ebrei, quelli razzisti e le canzoni sul Vesuvio che con l'ironia hanno poco da spartire, un potenziale e rischioso incrocio pericoloso di tifoserie riescono a evitarselo: il prefetto di Napoli, su indicazione del Casms, ha vietato la trasferta ai tifosi dello Spezia per la gara di domani pomeriggio. Sarebbe stata una presenza ad altissima tensione. Ovvio, che anche per la gara di ritorno, ci sarà identico provvedimento per i tifosi del Napoli. D'altronde, visto quello che è successo nell'ultima giornata dello scorso campionato, con le vergognose scene degli ultrà di Napoli e Spezia che si sono affrontati sul terreno di gioco, provocando la sospensione della partita per quasi dodici minuti, sembrava un provvedimento scontato. Bastava mettere sul tavolo i provvedimenti di Daspo emessi dalle due questure in seguito agli scontri del 22 maggio per arrivare a questa decisione. Una quarantina di sostenitori del Napoli e altrettanti dello Spezia sono stati raggiunti da Daspo, la maggior parte per cinque anni: provvedimenti che si riferiscono all'invasione di campo durante la partita, al lancio di oggetti, all'uso di aste e bastoni per aggredire i rivali all'interno dello stadio. Ma anche per gli scontri nel dopo partita che sono avvenuti in via XV Giugno. Peraltro, pure in questo campionato c'erano state delle avvisaglie: nel corso di Spezia-Sassuolo, il 28 agosto, sono stati numerosi i cori contro i napoletani. Le indicazioni dell'Osservatorio, dopo il Covid, sono di grande apertura nei confronti dei tifosi: questa ai tifosi dello Spezia è il primo divieto di questa stagione.

Volano le vendite dei biglietti per la gara di domani pomeriggio al Maradona: facile immaginare che si torneranno a vedere almeno 35mila spettatori per la gara con lo Spezia. Fino a ieri sera, erano circa 23mila i tagliandi già venduti ed era praticamente terminata la disponibilità per la Curva B. Insomma, l'operazione di rinnamoramento può essere considerata compiuta: ci sarà un altro pubblico delle grandi occasioni a riempire gli spalti del Maradona, con solo i settori inferiori (occupati invece per la gara di Champions) che potrebbero restare vuoti.