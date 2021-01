L'importanza della continuità per il Napoli dopo l'acuto di Cagliari: azzurri a caccia di conferme stasera al Diego Armando Maradona contro il neo promosso Spezia di Italiano che si presenterà con molto assenze. Ma Gattuso sa bene che bisogna tenere la guardia alta e occorre esprimersi sempre al top della determinazione agonistica per arrivare alle vittorie.

Finora il Napoli di Gattuso si è comportato molto bene contro le formazioni medio-piccole, tutte vittorie (7) e un solo pareggio agguantato al secondo minuto di recupero da Insigne contro il Torino (22 i punti conquistati sui 28 totali). Un trend da confermare contro lo Spezia, scivolato al penultimo posto in classifica per le ultime tre sconfitte consecutive. Napoli che contro il Cagliari ha ritrovato brillantezza fisica e mentale fornendo un'ottima prestazione e schiacciando gli avversari dal primo all'ultimo minuto: sono arrivati quatto gol ma potevano essere di più con una maggiore concretezza sotto porta e negli ultimi venti metri.

Si va verso la riconferma quasi in blocco della squadra di Cagliari, Gattuso è orientato in tal senso, probabilmente ci sarà un solo cambio (al massimo due). In porta Ospina: il colombiano è favorito con Meret che giocherebbe così domenica contro l'Udinese, sua ex squadra. In difesa dovrebbe essere riconfermata la linea a quattro con Di Lorenzo sicuro a destra, coppia centrale Maksimovic-Manolas e Mario Rui a sinistra favorito su Hysaj. Rrahmani che ha esordito contro il Cagliari potrebbe giocare uno spezzone di partita, ancora indisponibile Koulibaly che ieri ha svolto lavoro in palestra e personalizzato sul campo e tornerà per la sfida del 17 gennaio contro la Fiorentina. A centrocampo certo del posto Fabian Ruiz, in crescita a Cagliari, l'uomo che assicura geometrie, al suo fianco ancora Bakayoko favorito su Demme.

In attacco dovrebbe giocare dal primo minuto di Politano. Sicure le presenze di Zielinski da trequartista (il polacco è in splendide condizioni e ha assimilato al meglio il nuovo ruolo) e Insigne a sinistra (il capitano a quota 96 gol in maglia azzurra, dopo l'aggancio a Careca insegue quello ad Altafini) e l'ultima maglia se la giocano così Lozano e Petagna. E la novità della sfida contro lo Spezia dovrebbe essere rappresentata proprio dalla presenza del messicano come centravanti, in questo caso l'ex attaccante di Spal e Atalanta comincerebbe dalla panchina. Una soluzione diversa per l'attacco con tre piccoletti in attacco più Zielinski, potrebbe essere questa la vera sorpresa per il match con lo Spezia. E in panchina ci sarà Llorente, l'attaccante spagnolo, la cui cessione per il momento è stata bloccata in attesa dei ritorni in campo di Osimhen e Mertens.

Dries dopo la riabilitazione alla caviglia (si procurò una distorsione con interessamento del comparto mediale nel match del 16 dicembre contro l'Inter al Meazza) svolta ad Anversa al centro Move to Cure di Lieven Maesschalck, ex fisioterapista della nazionale belga, è tornato ieri a Napoli e si è sottoposto a tampone al Covid-19 che è risultato negativo e in pomeriggio ha raggiunto i compagni in ritiro all'hotel Britannique. Il belga potrà così riprenderà il lavoro sul campo: mancano solo quattro giorni alla sfida con l'Udinese, proverà il recupero che però appare più probabile per la sfida successiva del 17 gennaio contro la Fiorentina. Osimhen si sta allenando a casa a Posillipo in attesa della guarigione dal coronavirus e poi dopo l'ok dalla visita medica di controllo a spalla e braccio destro riprenderà gli allenamenti sul campo. I tempi di recupero al momento non sono ancora prevedibili, il rischio è che non possa farcela in tempo per la Supercoppa contro la Juventus.

L'altro indisponibile contro lo Spezia è Malcuit, per il terzino destro si è fatta avanti la Fiorentina per una soluzione in prestito e potrebbe muoversi con decisione anche il Marsiglia. Il francese è tra quelli che potrebbe andare via a gennaio, dove a tenere banco è ancora la questione Milik: al polacco hanno mostrato interessamenti Atletico Madrid e Marsiglia ma non si sono ancora sviluppate trattative. Il Napoli per cederlo chiede 15 milioni e al momento non ci sono offerte del genere: si andrà avanti in attesa che la situazione possa sbloccarsi ma resta il rischio che possa andare via a parametro zero, in tal caso resterebbe bloccato a Napoli fino a giugno senza giocare.

