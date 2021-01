A poche ore dalla sfida contro il Cagliari, prima partita del 2021 azzurro, il Napoli di Gennaro Gattuso è sceso nuovamente in campo per preparare la gara dell'epifania contro lo Spezia allo Stadio Maradona. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono andati in campo dall'inizo alla Sardegna Arena hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri elementi hanno invece seguito Gattuso con il lavoro in campo.

Lavoro che ha visto parzialmente anche Kevin Malcuit e Kalidou Koulibaly, i due indisponibili azzurri che hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo in attesa del rientro. Ha ritrovato ufficialmente il gruppo, invece, Diego Demme, già aggregato dopo la rifinitura di sabato prima di Cagliari.

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA