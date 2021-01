Mattinata di pioggia anche a Castel Volturno dove il Napoli si allena senza sosta in vista della sfida di domani sera allo Stadio Maradona. Arriva lo Spezia a Fuorigrotta per il posticipo dell'epifania, una gara che non vedrà sicuramente in campo Kalidou Koulibaly.

Il difensore franco-senegalese, ha infatti svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo questa mattina al Centro tecnico azzurro, proprio come negli ultimi giorni, e non recupererà per la sfida. Insieme con lui out anche Malcuit, mentre è rientrato a pieno regime Demme in mezzo al campo. Gli altri assenti restano Dries Mertens e Victor Osimhen.

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA