Il Napoli deve leccarsi le ferite di una sconfitta amara a Verona contro l'Hellas, ma il gruppo azzurro di Gattuso non può fermarsi: giovedì la sfida allo Spezia nei Quarti di Coppa Italia servirà a rialzare la testa e anche a strappare un pass per le semifinali del torneo.

Il gruppo ha ritrovato anche Kevin Malcuit, il terzino francese che è finito sul mercato ma ha lavorato a parte in queste ultime settimane. Così come sul mercato c'è finito Fernando Llorente, a un passo dall'Udinese: lo spagnolo questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in campo.

