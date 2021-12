Napoli-Spezia, tornano due big: Insigne e Mario Rui in gruppo

La vittoria di Milano ha riportato il sorriso in casa Napoli, con Luciano Spalletti che al rientro è stato accolto da una nuova buona notizia: come confermato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, sia Mario Rui e che Lorenzo Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo questa mattina al Konami Center.

Un'ottima indicazione per l'allenatore napoletano che ha dovuto fare a meno di entrambi ieri a San Siro sulla sinistra. I due azzurri si candidano quindi a rientrare in campo contro lo Spezia mercoledì, ultima partita del 2021 azzurro, probabilmente ancora con tanti assenti: per Fabian e Koulibaly questa mattina terapie e lavoro personalizzato in campo. Ancora out Osimhen, che ha svolto lavoro personalizzato in campo.