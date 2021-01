Una brutta notizia per il Napoli di Gennaro Gattuso. Per la gara di stasera contro lo Spezia mancherà Diego Demme, che ha accusato una lombalgia per gli esiti del trauma contusivo al bacino. Ancora in lista invece il giovane attaccante 2002 Cioffi.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui;

Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA