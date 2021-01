Una gara di Coppa Italia importante come fosse già una finale. Il Napoli di Gattuso ha bisogno di risposte alle domande che sono arrivate negli ultimi giorni e le cercherà contro lo Spezia, ai Quarti del torneo in una partita che può aprire le porte della semifinale.

Gennaro Gattuso lavora con il gruppo quasi al completo: come comunicato dal sito ufficiale, Andrea Petagna ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. L'attaccante ex Spal e Atalanta non è al meglio fisicamente nelle ultime settimane e potrebbe osservare un turno di riposo visti anche i rientri in contemporanea in gruppo di Mertens e Osimhen.

