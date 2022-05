Napoli, con lo Spezia è record: ancora una volta 3 gol in un tempo

Lo Spezia sembra portare fortuna agli azzurri di Luciano Spalletti. Come riportato da Opta Italia, infatti, il Napoli non segnava almeno tre gol nei primi 45’ di gioco di una trasferta di Serie A dallo scorso 8 maggio 2021: in quella occasione la squadra azzurra era impegnata sempre al Picco e sempre contro lo Spezia. Quella volta i gol furono di di Osimhen (doppietta) e proprio di Zielinski: il polacco ha segnato anche oggi, ma insieme a Politano e Demme.

