Spalletti e ADL negli spogliatoi: «Mertens fuori? Scelta tecnica»

La terza sconfitta di fila non può essere un caso, stavolta Luciano Spalletti avrà tutto lo stop natalizio per poterci riflettere: «Abbiamo perso una brutta partita, l’abbiamo condotta a lungo e non siamo stati bravi a fare gol» - ha detto l'allenatore del Napoli a fine partita - «Abbiamo sbagliato tanto negli ultimi metri e ci siamo innervositi nel secondo tempo col passare dei minuti. Adesso si va a casa a riposarci, abbiamo giocato tanto e un po' di stanchezza l'abbiamo sofferta, poi proveremo a rialzare il morale abbattuto dopo stasera».

«Non siamo nemmeno stati fortunati a trovare l'uomo giusto. Mertens fuori? È stata una scelta tecnica per avere più peso davanti senza regalare spazio alle ripartenze. Lo potevo tenere in campo ma la squadra aveva un equilibrio, purtroppo non è andata bene. La classifica la guardiamo avanti e indietro, perché se non fai quello che devi fare poi ti raggiungono quelle che inseguono» - ha aggiunto Spalletti a Dazn, svelando anche l'incontro con Aurelio De Laurentiis a fine partita - «Il presidente è venuto nello spogliatoio a fare gli auguri alla squadra e un brindisi per le feste di Natale, non c'è stato alcun colloquio sulla partita».