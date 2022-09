Spalletti e la vittoria da scudetto: «Un anno fa abbiamo perso così»

Luciano Spalletti aveva avvertito i suoi, lo Spezia non è il Liverpool ma non sarà più facile. E infatti per portarla a casa sono serviti gli straordinari, fino alla fine: «Per noi ci sono sempre partite fondamentali e da vincere, questa lo era» ha detto il toscano a fine partita commentando la vittoria sui liguri grazie al gol di Raspadori nel finale «Lo Spezia stava bene in campo e noi gli abbiamo concesso qualcosa, ma abbiamo avuto occasioni anche prima del gol, è una vittoria meritata».

«Era difficile giocare oggi: alle tre con questa temperatura, dopo la gara di mercoledi con il Liverpool, ma nonostante tutto l'abbiamo portata a casa. Alcune occasioni però dovevamo sfruttarle diversamente» ha continuato Spalletti parlando a Dazn.

«Lo scorso anno queste partite si perdevano? Abbiamo qualità, pazienza, significa che siamo convinti di potercela fare. Ma non ce lo possiamo permettere troppo perché queste partite ci sono costate il campionato un anno fa. La squadra è stata fantastica, ma ora non dobbiamo accontentarci». A deciderla è stato Raspadori: «Avevamo preso in considerazione la sostituzione, ma poi ho deciso di lasciarlo lì».