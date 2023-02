Napoli-Spezia, Spalletti ritrova il gruppo al completo

Buone notizie per Luciano Spalletti: l'allenatore del Napoli questa mattina a Castel Volturno ha ritrovato al completo il gruppo degli azzurri. Tutti in campo per l'allenamento del venerdì, l'ultimo prima della rifinitura fissata per domani e della partenza per La Spezia.

In campo domenica alle 12.30 al Picco, Spalletti potrà contare sul gruppo al completo: Zielinski, Rrahmani e Lobotka - che ieri avevano lavorato a parte rispetto al gruppo - sono tornati con i compagni. Il lavoro specifico di ieri era solo prevenzione per il club, con i tre azzurri regolarmente arruolibili per la sfida in campionato di domenica.