Napoli, addio anche a Kimbo: arriva Konami per il Centro tecnico

La presenza di Kimbo era diventata ormai una certezza per tutti i tifosi azzurri, che dall'anno prossimo però non vedranno più il noto marchio di caffé sulle maglie azzurre. Il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti interrotto la collaborazione con il suo sponsor e dalla prossima annata bisognerà trovare dunque un nuovo partner da apporre sul retro delle maglie da gara che saranno autoprodotte.

Novità confermata anche sul sito ufficiale azzurro, su cui è ormai scomparso il marchio Kimbo, nelle stesse ore in cui cambia nome il Centro tecnico di Castel Volturno: il centro sportivo azzurro, che tornerà a rianimarsi nei prossimi giorni per la partenza ufficiale della nuova stagione, sarà sponsorizzato da Konami in base ai nuovi accordi commerciali del Napoli che prevedeno l'ingresso del marchio asiatico come official training center partner.