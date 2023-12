Napoli-Braga, l'Analisi ignorante: Walterone ci porta due volte agli ottavi Champions

Diciamo che siamo un poco come un paziente che è in lenta ripresa da un malanno terribile, tipo 37,2 di febbre: gli acciacchi ci sono sempre, ma per ora va bene così

In condizioni normali, giammai avrei timore del Braga, una squadra che, fino all' anno scorso, non avevo mai sentito nominare e che pare indossi una canotta sopra la maglia; ma, visto come stiamo messi, diciamo che l' ipotesi di passare il turno ANCHE perdendo con un solo gol di scarto mi pare ancora troppo poco rassicurante

Pronti- via.

Subito flipper in area nostra e portoghesi che ci graziano da pochi passi. Inizio Horror MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Al 9' però andiamo in vantaggio, con un classico schema di Garcia. Cross in mezzo alla cazzum, sperando in un autogol.

E VA ESATTAMENTE COSIIIII

AUTOGOLLONZO di SAAATCI (salute!) E siamo 1-0

Però sono proprio generosi questi del Braga a regalarci così tante autoreti. Potremmo ricambiare, chesso', con qualche sfugliatella 😁

Va bene, va bene, facciamo i seri e allora diciamo che abbiamo segnato su autorete perché nessuno voleva essere baciato da Mazzarri

Intanto si segnala Natan, terzino d'altri tempi, a fare mazzate sulla fascia e a crossare alla come viene.

Il Braga però non demorde e nel complesso ci mette sotto, anche perché palesiamo i soliti limiti

Ogni volta che arriva un cross a me sale l’ansia perché già so che tanto

Rrahmani non la prenderà 😓

Mi preoccupa soprattutto Banza, sul quale metterei un difensore di sostanza:

Uomo su Banza, uomo di sostanza (va bene, mi autoumilio)

Meret! Si ricorda di essere un portiere e su botta da 30 metri, la mette in angolo con la mano di richiamo

Insomma, a livello di gioco, a confronto nostro, la Juve di Allegri pare il Barca di Guardiola.

Ma all' intrasatta, Zielu ha uno scatto d'orgoglio, si incunea nella difesa avversaria, trovando la ferma opposizione di Matheus

Poi Natan dribbla anche i lombrichi sulla fascia, mette in mezzo, Osimhen, che fino a questo momento era ancora sul palco del Pallone d'oro africano, letteralmente INCIAMPA sul pallone, che con una flemma inversamente proporzionale alla mia, lemme lemme rotola in rete CAPEFRITTATAAAAAAAAA

È LA SERATA DEI GOL CESSIIIIIII

E siamo 2-0. Senza nemmeno sapere bene come

E andiamo al riposo sul doppio vantaggio

Sintesi di questo primo tempo: Caressa me sta facenno addurmí

Ripresa: subito sinistro di POLITANOPOPO', che, se avesse giocato così anche l'anno scorso, avremmo vinto il campionato con 36 mesi d'anticipo

Momenti di IGNIORANZA in telecronaca con Massimo Ugolini che viene guardato schifato dal CHOLITO, che intanto a bordo campo aspetta di entrare come un Crisantemi qualsiasi.

Comunque, visti i ritmi, il siparietto tra Ugolini e Simeone lo inserirei negli highlights della partita

Questa gara è una via di mezzo tra la partita del cuore, il calcetto del giovedì e l' imbarazzo.

Zambone cuore d'oro, per far dimenticare a Kvara il gol mangiato con la Juve, decide di mangiarsene uno anche lui

Intanto, stante l'infortunio di JJ, al 70' abbiamo finito i cambi.

Anche oggi Lindstrom entra domani, mentre Simeone va a sfogare la sua rabbia pestando Ugolini

Raspadori con un gran tocco mette Kvara in porta, ma il georgiano, da quando si è ammogliato, ahimè, non è più lui. Parliamone, ragazzo. La convivenza vi stressa? Serve uno psicologo? Un divorzista?

Tra uno sbadiglio e l’altro, gran tiro di un qualche portoghese e PALO pieno.

Intanto, mentre guardo il lento incedere delle lancette, mi sembra che la partita stia durando DA UN MILLENNIO

Finisce 2-0. Napoli agli ottavi. Ammèn.

Facciamo di necessità virtù e almeno il primo obiettivo stagionale (passaggio del turno) è raggiunto.

Si potrà dire ciò che si vuole ma intanto WALTERONE MAZZARRI è il PRIMO allenatore a portarci DUE volte agli ottavi di Champions.

WALTERONE MASTERCLASS

Vado a sfondare la macchina dell' arbitro Massa e nel mentre gli faccio pure la cronaca via citofono "Tranquillo, Tranquillo. Ho visto io. Non c è nulla", ciao