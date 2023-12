Napoli, sprofondo azzurro: meno punti solo in due occasioni per De Laurentiis

28 punti, una quota deludente, così come deludente è stata anche l'ultima uscita del 2023 contro il Monza di ieri a Maradona. Come riportato da Opta Italia, dal ritorno in Serie A nel 2007/08, solo due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo gli azzurri di Aurelio De Laurentiis ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare giocate in campionato: 24 punti nella stagione 2019/20 - che aveva visto alternarsi Ancelotti e Gattuso - e 23 punti nella stagione 2007/08.

