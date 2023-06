Napoli, spunta il nome di Audero come vice-Meret

Spunta il nome di Emil Audero per la porta del Napoli. Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore, infatti, sul portiere appena retrocesso con la Sampdoria in Serie B c'è soprattutto l'Inter, ma anche Bologna, Lazio e Napoli sono sulle sue tracce. Gli azzurri con Rudi Garcia sono alla ricerca di un vice Alex Meret, visto che Sirigu resterà a firenze, Gollini non è stato riscattato e per il momento non c'è accordo per prenderlo nuovamente in prestito.

Il portiere classe 1997 ha giocato solo 25 partite nell'ultima stagione, prima di un infortunio alla spalla che l'ha messo ko fino al termine del campionato. Il suo contratto con la Sampdoria scadrebbe nel 2026 ma la retrocessione appena consumata dai blucerchiati aprirebbe un nuovo capitolo sul suo futuro. Il valore del calciatore si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.