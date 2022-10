Napoli squadra "da rigore": nessun altro in Europa ne ha avuti di più

Anche oggi a Cremona, il Napoli di Luciano Spalletti si è preso un rigore fondamentale per la vittoria della squadra azzurra, in fuga in vetta al campionato di Serie A. Come riportato da Opta Italia, la squadra azzurra ha ricevuto 6 rigori fin qui tra campionato e Champions League, piú di qualsiasi altra formazione dei maggiori cinque campionati europei 22/23 considerando tutte le competizioni. Quattro di questi sono stati realizzati da Zielinski e Politano (tre volte).

