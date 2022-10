Napoli, una squadra di supereroi: «Da oggi siamo tutti Osi-men»

«Non gli Avengers, non gli X-Men, direi gli OSI-MEN!!!» scrive con il sorriso sui social Juan Jesus, difensore del Napoli che ieri è stato titolare contro il Sassuolo in campionato e ha voluto esaltare così la grande prestazione del compagno azzurro. Una vittoria che dà continuità in vetta: «Ancora un’altra grande prestazione, ancora un risultato straordinario. Ancora la gioia di un gruppo favoloso» le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo. Ma a fare il protagonista ci ha pensato anche Alex Meret, ieri decisivo nel fermare il Sassuolo: «Altri tre punti per continuare alla grande il nostro percorso!» ha scritto il portiere azzurro. È tornato in campo anche Frank Anguissa: «Tre punti importanti, complimenti a Victor: lo meriti, fratello».