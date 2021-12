È il Napoli la più offensiva d'Europa: azzurri davanti a tutti i top club

119 conclusioni offensive verso la porta avversaria, quasi 20 per partita di media. Sono i numeri impressionanti del Napoli di Luciano Spalletti, pubblicati da Opta Italia al termine della prima fase di stagione europea con la conclusione dei gironi di Champions e Europa League. Gli azzurri sono la squadra che hanno tirato di più in queste sei partite giocate, di un pelo davanti a un'altra squadra italiana come l'Inter, che si ferma a 118.

119 e 118 - #Napoli (119) e #Inter (118) sono le 2 squadre ad aver effettuato piú conclusioni nella fase a gironi delle due principali competizioni europee 2021/22 (considerando sia Champions che Europa League). Offensive. pic.twitter.com/gYp38LCVds — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 10, 2021

Le due squadre italiane vanno a braccetto e mettono il naso davanti ai grandi top club del continente. Il podio viene chiuso dal Real Madrid di Carlo Ancelotti (111 conclusioni in porta), poi subito dietro il Liverpool di Jurgen Klopp e il Manchester City di Pep Guardiola. I migliori marcatori azzurri in Europa League fin qui sono Eljif Elmas e Victor Osimhen (4).