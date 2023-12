Evidente ansia da prestazione, eccesso di nervosismo: il Napoli non è soltanto un caso tecnico. «I giocatori si attivano spinti dalla frenesia, però poi si spengono perché manca l'identità», spiega il professore Luigi De Maio, psichiatra e psicoterapeuta, con un lungo trascorso da consulente del club azzurro.

APPROFONDIMENTI Napoli-Monza in cinque meme: Meret ci salva il Capodanno, ringraziate tutti gli elfi. Il nuovo cinepanettone di ADL è pronto Napoli in crisi e De Laurentiis: cosa serve ora per cancellare le sue colpe Napoli-Monza 0-0, Mazzarri protesta: «Espulso per difendere Kvaratskhelia: sembrava rugby»

Una squadra che non vince e che non segna, con giocatori e allenatore espulsi: ma che sta succedendo?

«Non c'è più sicurezza. E la sfortuna che si pensa di vedere in un gol fallito evidenzia invece la voglia di strafare: se calcio con estrema voglia verso la porta sbaglio anche un tiro facile. Non si tratta di ansia da prestazione, piuttosto di perdita di identità: questi ragazzi non si sentono più sicuri nei loro ruoli».

Eppure, sono quasi gli stessi dell'indimenticabile stagione 2022-2023.

«Si nota un senso di spaesamento nella squadra, anche nei giocatori più esperti, ad esempio il capitano Di Lorenzo. Questa smania di ottenere il risultato non aiuta: adesso sarebbe molto importante recuperare il concetto cardine dello scorso bellissimo campionato, quando in campo non scendevano undici giocatori ma uno solo, perché la squadra era un blocco compatto e perfettamente funzionante in tutti i suoi aspetti».

Il cambio di allenatore, a vedere il gioco e i risultati, non ha prodotto gli effetti sperati.

«Senza ovviamente entrare negli aspetti tecnici, Mazzarri non ha creato una coralità. Guardate, ad esempio, quando un calciatore lascia il campo perché sostituito: non si nota uno spirito di accoglienza nei suoi confronti, c'è quasi freddezza. È probabile che questi giocatori non sentano di avere una guida».

Come si può superare, dal punto di vista psicologico, questa situazione?

«Ritrovando in pieno il senso del gruppo. E questo è possibile farlo con un leader, che non è necessariamente il calciatore più bravo o quello che ha lo stipendio più alto. Ricordo che all'inizio degli anni 80 nel Napoli c'era un vice campione del mondo come Krol ma il leader era Vinazzani, che con comportamenti fraterni e chiari dava forza e identità allo spogliatoio. È quest'uomo che deve fare ritrovare lo spirito di insieme, prendendo in mano la situazione, accogliendo le istanze di tutti, dando la linea e guidando questi che in fondo sono dei ragazzi, con le loro debolezze e le loro aspirazioni».

L'ammissione di colpa di De Laurentiis, che ha sollevato da qualsiasi responsabilità i tecnici e i calciatori, può aiutare il Napoli in questa fase?

«A me sembra che le scuse siano state una richiesta di benevolenza. Trovo, invece, molto positivo l'atteggiamento dei tifosi napoletani: accettano anche chiari segnali di nervosismo perché hanno bisogno di credere che il successo di pochi mesi fa non sia stato una botta di fortuna».

La spinta di Napoli non è bastata nella partita contro il Monza.

«Venerdì al Maradona si è vista una squadra in cui l'ansia è cresciuta progressivamente. "E se perdiamo anche questa?": un'aspettativa negativa, con il cervello che si prepara a qualcosa di brutto che può accadere. E come se io uscendo di casa pensassi: "E se ora trovo la ruota dell'auto bucata?". Serve un atteggiamento più positivo».